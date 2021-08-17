Ghost of Tsushima Director's Cut PlayStation Store'da çıkış yapıyor!
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Ghost of Tsushima Director's Cut PlayStation Store'da çıkış yapıyor!

Ghost of Tsushima Director's Cut PlayStation Store'da çıkış yapıyor!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Yayıncı Sony Interactive Entertainment ve geliştirici Sucker Punch Productions, Ghost of Tsushima'nın orijinal sürümünü PlayStation mağazasından kaldırmasının ardından Ghost of Tsushima Director's Cut'ı listeledi. Ghost of Tsushima Director's Cut çıkış tarihi belli oldu!

2020'de PlayStation 4 için çıkışını yapan ve yılın en sevilen oyunlarından birisi olan Ghost of Tsushima'nın yeni bir sürümü olan Ghost of Tsushima: Director's Cut PS5 ve PS4 için çıkış yapmaya hazırlanıyor.

Sony, Ghost of Tsushima'nın orijinal sürümünü PlayStation Store'dan kaldırdı ve yerine Ghost of Tsushima'nın Director's Cut'ı koydu. Şimdi ön sipariş verecekseniz herhangi bir Director's Cut öğesi olmadan temel oyuna erişebilirsiniz.

Yeni sürüm, Jin için yepyeni bir maceranın yanı sıra, iki yeni ada genişlemesi ve oyuncuların heyecan duyacağı bir dizi yeni özellik ile geliyor.

Director's Cut'ın yanı sıra Ghost of Tsushima'ya sahip olan herkes yeni güncellemeler içeren yamayı indirebilecek. Ayrıca savaş sırasında bir hedefe kilitlenmeyi etkinleştirme seçeneğini içeren bir yama da oyunculara sunulacak.

Ghost of Tsushima Director's Cut PlayStation Store'a 20 Ağustos'ta çıkış yapacak. Oyunun mağazasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

GHOST OF TSUSHIMA DIRECTOR'S CUT PLAYSTATION STORE FİYATLARI

  • Ghost of Tsushima Director's Cut Upgrade - 189,00 TL
  • Ghost of Tsushima Director's Cut (PS4)- 599,00 TL
  • Ghost of Tsushima Director's Cut (PS5/PS4) - 699,00 TL
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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