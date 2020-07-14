Ghost of Tsushima Çıkış Fragmanı Yayınlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ghost of Tsushima Çıkış Fragmanı Yayınlandı

Paris Games Week 2017 sırasında duyurulmuş olan Ghost of Tsusima ile buluşmamıza az bir zaman kaldı. Yeni Sucker Punch oyunu, 17 Temmuz 2020 Cuma günü PlayStation 4 için satışa sunulacak.

Ghost of Tsushima Çıkış Fragmanı Yayınlandı
14.07.2020 09:45 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:48

Paris Games Week 2017 sırasında duyurulmuş olan Ghost of Tsusima ile buluşmamıza az bir zaman kaldı. Yeni Sucker Punch oyunu, 17 Temmuz 2020 Cuma günü PlayStation 4 için satışa sunulacak. Bugün de Sony Interactive Entertainment ve Sucker Punch, Ghost of Tsushima çıkış fragmanı ile karşımıza çıktılar.

1274 yılındaki Moğol istilası altındaki Japonya topraklarında geçecek olan Ghost of Tsushima, açık dünya yapısında bir aksiyon oyunu olacak. Konuya göre, Tsushima adası Moğol İmparatorluğu istilası altındadır. Siz ise hayatta kalmayı başaran son samuraylardan bir tanesi, Jin Sakai rolünde olacak ve Moğol İmparatorluğu güçlerine karşı ayakta kalmaya ve adayı istiladan kurtarmaya çalışacaksınız.

Oyun açık dünya oynanışı sunacağı için senaryosu boyunca kırsal bölgelerde, tarlalarda, ormanlarda, köylerde ve dağlarda dolaşarak birçok karakter ile tanışacak ve tarihi yerleri keşfe çıkabileceğiz. Çatışmalara ise isterseniz kılıcınız ile yakın mesafeden, isterseniz de yay kullanarak uzak mesafeden girebilirsiniz. Eğer gizliliği seviyorsanız, hayalet gibi hareket ederek ortalığı ayağa kaldırmadan düşmanlarınızı ortadan kaldırabileceksiniz. Taktiğinizi nasıl yapacağınız tamamıyla size kalmış.

Ghost of Tsushima oyunu Dijital Deluxe Sürüm, Özel Sürüm ve Koleksiyoncu Sürümü olmak üzere üç farklı özel sürümü olacak. Dijital Deluxe Sürüm, oyun içinde kullanabileceğiniz at, eyer, maske, kılıç ve Jin için zırh seti bulunan Tsuşima'nın Kahramanı görünüm seti, Haçiman'ın Armağanı Nazarlık ve bir teknik puan olmak üzere iki oyun içi eşya, dijital mini sanat kitabı, yönetmenin yorumu ve PlayStation 4 teması ile geliyor.

Özel Sürüm, oyunun metal kutulu versiyonuna ek olarak Tsuşima'nın Kahramanı maskesi ve kılıç görünümü için tek kullanımlık kod, Haçiman'ın Armağanı Nazarlık ve bir teknik puan olmak üzere iki oyun içi eşya, dijital sanat kitabı ve yönetmenin yorumu içeriğiyle geliyor.

Koleksiyoncu Sürümü ise Dijital Deluxe Sürümü ve Özel Sürüm içeriklerine ek olarak Sakai Maskesi ve ayaklık, Furoshiki sargı bezi, Sashimono savaş bayrağı ve Tsushima Adası kumaş haritasını barındırıyor.

Son olarak, oyunun inceleme ambargosu yarın TSİ 17: 00 sıralarında kalkacak. Bu da, hazırlanan inceleme yazılarının ve videolarının belirtilen saatten sonra yayınlanacağı anlamına geliyor. Bizler de Sucker Punch tarafından geliştirilmiş olan oyunun genel olarak beğenilip beğenilmediğini net olarak görmüş olacağız.

Ghost of Tsushima Çıkış Fragmanını Kaçırmayın

Sony Interactive Entertainment ve Sucker Punch tarafından yayınlanan Ghost of Tsushima çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Bir dakika uzunluğunda olan fragman, ara sahneler ve oynanış kısımlarının harmanlanması ile oluşturulmuş. Aksiyon dolu kılıç savaşların, gizlilik ile yapılan infazların ve büyüleyici atmosferin ekranımıza geldiği muazzan fragmanı kaçırmamanızı öneriyoruz. Keyifli seyirler!

Kaynak: Tamindir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son dakika: Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti Güncel
Son dakika: Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 3. Sayfa
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 3. Sayfa
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Son dakika: Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti 3. Sayfa
Son dakika: Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı arttı Yaşam
Koronavirüs nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı arttı
Son dakika: Rize'deki sel felaketinden üst üste acı haberler: 2 ölü Güncel
Son dakika: Rize'deki sel felaketinden üst üste acı haberler: 2 ölü
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Erdoğan, 'Ayasofya açıldı, erken seçim var' tartışmalarına noktayı koydu
Erdoğan, "Ayasofya açıldı, erken seçim var" tartışmalarına noktayı koydu
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
427 mülki idare amirinin görev yeri değişti
427 mülki idare amirinin görev yeri değişti
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Demet Akalın'ın derin göğüs dekolteli mayolu pozu göz kamaştırdı
Demet Akalın'ın derin göğüs dekolteli mayolu pozu göz kamaştırdı
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti
Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Son dakika: Bursa'da otoyolda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 16 yaralı
Son dakika: Bursa'da otoyolda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 16 yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Murat Kurum Fatih Sultan Bülent Turan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Akbağ Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Sofiane Feghouli
Daha Fazla Sel Rize Düğün Çocuk
Şu an buradasınız: Ghost of Tsushima Çıkış Fragmanı Yayınlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 09:49:36. #1.15#
title