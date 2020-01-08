Ghosn'un Japonya'dan İstanbul'a müzik kutusunun içinde geldiği tespit edildi
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Ghosn'un Japonya'dan İstanbul'a müzik kutusunun içinde geldiği tespit edildi

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturmada, yeni bilgi, fotoğraf ve görüntülere ulaşıldı.

08.01.2020 13:49 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:49
Ghosn'un Japonya'dan İstanbul'a müzik kutusunun içinde geldiği tespit edildi

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu 'dan 'a üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturmada, yeni bilgi, fotoğraf ve görüntülere ulaşıldı.


Alınan bilgiye göre, Ghosn, 29 Aralık'ta Osaka'dan hareket eden ve 30 Aralıkta saat 05.30'da Atatürk Havalimanı'na inen TC-TSR kuyruk numaralı uçakta bulunan ve hava delikleri açılan bir müzik kutusunun içinde geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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