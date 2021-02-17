Gezmek için gittiği ormanda ölü bulundu
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Gezmek için gittiği ormanda ölü bulundu

17.02.2021 23:17 | Son Güncelleme: 17.02.2021 23:59
Gezmek için gittiği ormanda ölü bulundu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 'gezmeye gidiyorum' diyerek evden çıkan adam ormanlık alanda ölü bulundu.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 'gezmeye gidiyorum' diyerek evden çıkan adam ormanlık alanda ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Düzce'de annesi ile yaşayan Ferhat D. (28) gezmek için Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Gümeli Uçukdüzü Mahallesi'ne gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Köydeki eve gelen ve bir süre burada kaldığı öğrenilen Ferhat D.'den bir süre sonra haber alınamadı. Uzun zamandır psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ferhat D.'nin geri dönmemesi üzerine yakınları güvenlik güçlerini arayarak olayı haber verdi. Bölgede inceleme yapan ekipler, ormanlık alanda Ferhat D.'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Cesedin yanında Ferhat D.'ye ait olduğu öğrenilen bir adet av tüfeğine de el konuldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ferhat D.'nin başından vurulduğu belirlendi.

Ferhat D.'nin cesedi, Cumhuriyet Savcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için BEÜ Eğitim Araştırma Hastanesi Morguna götürüldü. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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