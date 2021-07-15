Gezmek için geldiği kanyonda ecel terleri döktü
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Gezmek için geldiği kanyonda ecel terleri döktü

Gezmek için geldiği kanyonda ecel terleri döktü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te Harmankaya Kanyonu'na gezmek için gelen bir şahıs çıktığı yerden inemeyince AFAD tarafından kurtarıldı.

Bilecik'te Harmankaya Kanyonu'na gezmek için gelen bir şahıs çıktığı yerden inemeyince AFAD tarafından kurtarıldı.

İstanbul'dan Bilecik'in Yenipazar ilçesindeki Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'na gezmeye gelen 2 arkadaş, kanyon içinde dolaşmaya başladı. İki arkadaştan 24 yaşındaki Savaş Kaan Erden, kanyondan çıkamayınca, yüksel bir kayanın üzerine tırmandı. Buradan da inemeyen şahsın yardım istedi. Genç, olay yerine gelen AFAD Arama Kurtarma ve UMKE ekiplerince mahsur kaldığı yerden halat yardımıyla kurtarılarak jandarma ekibine teslim edildi. - BİLECİK

Gezmek için geldiği kanyonda ecel terleri döktü
Gezmek için geldiği kanyonda ecel terleri döktü
Gezmek için geldiği kanyonda ecel terleri döktü
Gezmek için geldiği kanyonda ecel terleri döktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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