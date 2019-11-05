Gezici su analiz laboratuvarı ile ulaşılması zor bölgelerde yerinde analiz yapılıyor

05.11.2019 17:51 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:56

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, gezici su analiz laboratuvarı aracı ile ulaşılması zor mahallelere giderek, okul, sağlık kuruluşu, ibadethane gibi yerlerden aldığı numunelerle içmesuyu kalitesinin yerinde kontrolünü sağlıyor.



Gezici su analiz laboratuvarı aracı, içme suyu ve deniz suyu numunelerinde, mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri gerçekleştirmek amacıyla güçlü ekipman ve teknik analiz cihazlarıyla donatıldı.Araçta yeterli teknik analiz ekipmanları bulunuyor. Cihazlar için gerekli enerji, araçta bulunan 4 adet denizaltı aküsüyle sağlanıyor. Araca ait cihazlar tam kapasite çalıştırıldığında yaklaşık olarak 15 saat kesintisiz enerji sağlanacak şekilde dizayn edildi. Analiz sonuçları, kayıt ve raporlanması, mobil laboratuvara özel olan numune takip sistemi programıyla gerçekleştirildi. Toplum sağlığının korunması çalışmalarını hassasiyetle gerçekleştiren gezici su analiz laboratuvarı ile vatandaşlara, suyun insan yaşamındaki önemi ve su tasarrufu hakkında bilgiler de veriliyor.



Yapılan bu çalışmalar kapsamında Mersin ili sınırlarında bulunan Soğucak, Bekiralanı, Ayvagediği, Yeniköy, Kuzucubelen, Kaşlı, Karahacılı, Çukurkeşli, Sarıkayak, Fındıkpınarı, Akarca, Hebilli, Bekirde, Değirmençay, Uzunkaş, Çevlik, Kayrakkeşli, Darısekisi, Çavak, Kocahamzalı, Köselerli, Demirhisar, Işıktepe, Kaleköy, Turunçlu, Kocavilayet, Yanpar, Puğkaracadağ, Korucular, Homurlu, Adanalıoğlu, Susanoğlu, Kızkalesi, Ayaş, Yavca, Arslanköy, Yeşiltepe, Nacarlı, Cinköy, Suntaras, Hangediği, Parmakkurdu, Yakaköy, Karacailyas, Yüksekoluk, Dalakderesi, Emirler, Evci, Kazanlı, Karaduvar, Civanyaylağı, Doğlu, Elvanlı, Buluklu, Resul ve benzeri mahalle, yayla ve sahil beldelerinin 56 farklı noktasından 112 numune alınarak, toplam bin 792 yerinde analiz yapıldı. Bu kapsamda sıcaklık, bulanıklık, iletkenlik, alüminyum, toplam sertlik, serbest klor, demir, amonyum, nitrit, nitrat, escherichia coli, koliform gibi içme suyu kontrolleri gerçekleştirildi. Yerinde yapılan analizler sonucu tüm noktalardan alınan numunelerin ilgili yönetmelik limit değerlerine uygun olduğu tespit edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA