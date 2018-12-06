Gezi Parkı'nın Birinci Yıl Dönümü Eylemi Davasında Karar

Gezi Parkı olaylarının birinci yıl dönümünde Taksim Meydanı'nda yapılan izinsiz gösteriye ilişkin davada mahkeme, 6 sanığı 10 ay ile 5 yıl 8 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırdı. Gezi Parkı olaylarının birinci yılı gerekçesiyle 31 Mayıs 2014'de Taksim Meydanı'nda yapılan izinsiz gösteriye katılarak çıkan olaylara karıştıkları belirlenen 6 şüphelinin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklar ve avukatları son savunmalarını yaptı. Söz alan sanıklar beraatlerine karar verilmesini istedi. Son savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Erkan Özcan Özen ve Seyithan Aytekin'in üzerlerine atılı sayılı "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan 10'ar ay hapis cezası verdi. Sanıklardan Fatma Özdoğan'ı 2 yıl 6 ay hapse çarptıran mahkeme, sanık Ali Tan Kutluay'ı "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçlarından toplam 2 yıl 4 ay 22 gün, sanık Kemal Ural ise "Görevi yaptırmamak için direnme", "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçlarından 4 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanık Tolga Tezmen'i ise "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kasten yaralama" ve "Toplantı ve gösteri kanuna muhalefet" suçlarından toplam 5 yıl 8 ay 22 gün hapse çarptırdı. Mahkeme sanıkların uygulanmasını istemediği için hükmün açıklanmasını geri bırakmazken; herhangi bir pişmanlık göstermedikleri gerekçesiyle cezalarının ertelenmesine yer olmadığına hükmetti.

(Yusuf Melikoğlu/İHA)