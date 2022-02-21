Mahkeme, Gezi ve Çarşı davalarını ayırdı! Osman Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanmıştı. Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanık hakkında verilen beraat kararları ise Yargıtay tarafından bozulmuştu. Yargıtay, bozma kararında Gezi Parkı ile Çarşı davasının arasında hukuki bağlantı olduğu gerekçesiyle birleştirilmesine karar verilmesi gerektiği vurgulamıştı. Yargıtay, bugün ise davaların ayrılmasına karar verdi.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Tutuklu sanık Osman Kavala'nın tutukluluk incelemesi bugün yapıldı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, Kavala'nın tutukluluk halinin devamına oy çokluğuyla karar verildi.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 21 MART'TA

Mahkeme heyeti, kararında Kavala'nın suçunun vasıf ve mahiyeti ile adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verildiğini belirtti. Mütalaa hazırlanmak üzere dosya savcılığa gönderilmesine ve Osman Kavala tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 21 Mart'ta yapılacak.

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