Gezi Parkı davasında tüm sanıklar hakkında beraat kararı verildi

18.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:34

Gezi Parkı eylemleri ile ilgili 24 Haziran 2019'da görülmeye başlayan 16 sanıklı davada tüm sanıklar beraat etti. Davada Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu ile diğer tüm sanıklar hakkında beraat kararı verildi, tutuklu tek sanık Osman Kavala tahliye edilecek



840 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala ve tutuksuz sanıkların yargılandığı davanın 6. duruşması bugün Silivri'de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Euronews.com'da Görüntüle