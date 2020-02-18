Gezi davasında yargılanan Mehmet Ali Alabora: İddinamadeki hiçbir şey gerçek değil

18.02.2020 13:19 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:19

Galler'de yaşayan tiyatro ve dizi oyuncusu Mehmet Ali Alabora bugün karara bağlanacak olan Gezi davası ve hakkındaki suçlamalara ilişkin ilk kez euronews Türkçe'den Rengin Arslan'a konuşmuş ve suçlamaları ilk duyduğunda bunun kendisine güç verdiğini belirterek söz konusu iddianameyi "İçi boş" şeklinde nitelendirmişti.



Suçlamaları ilk duyduğunda sarsıldığını belirten Alabora, iddianamenin içeriğini şu sözlerle eleştirmişti Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle