Gezi Davası: Mahkeme Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi

Gezi Davası: Mahkeme Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın Silivri'de görülen ikinci duruşmasında Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Gezi Davası: Mahkeme Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın Silivri'de görülen ikinci duruşmasında Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verildi. Kavala 630 gündür tutuklu bulunuyor.

Mahkemeden Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Pınar Öğün, Meltem Arıkan, Gökçe Yılmaz ve Hanzade Hikmet Germiyanoğlu hakkındaki yakalama emrinin de devamına kararı çıktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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