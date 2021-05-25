GEZGİN ARICILAR SANDIKLI YAYLALARINDA ÜRETİM YAPIYOR

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki yaylara konaklamaya gelen gezgin arıcılar bu yıl pandemiye rağmen üretimden vazgeçmedi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki yaylara konaklamaya gelen gezgin arıcılar bu yıl pandemiye rağmen üretimden vazgeçmedi.

Koronavirüse karşı bal, polen, apilarnil ve arı ekmeği gibi pek çok ürün üreten arıcılar, yaklaşık 2,5 ay bölgede kalıp, sezonunun ardından diğer bölgelere hareket edecek.

Her yıl Afyonkarahisar yaylalarında konaklayan 3 bin civarında arıcı, mayıs ayıyla bölgeye taşınmaya başladı. Koronavirüs Bilim Kurulu kararlarını takip ederek, kentin yaylalarını gezen arıcılardan yaklaşık 500'ü, Sandıklı ilçesinin yaylalarına yerleşiyor. Arıcılar, yaklaşık 2,5 ay konakladıktan sonra üretim sezonunun ardından diğer bölgelere hareket edecek. Bu süre içerisinde bağışıklık sistemlerini geliştirmekte büyük rol oynayan bal, polen, apilarnil, arı ekmeği ve arı sütü gibi ürünler üretecek arıcılar, özelikle bu yıl üretilen arı ürünlerinin önemli olduğunu söyledi. Arıcılar, arı ürünlerinin hücreleri yenileme, koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirme gibi özeliklere sahip olduğunu kaydetti.

'MAYIS 15'İNDEN HAZİRANIN 20'SİNE KADAR KONAKLIYORUZ'

Mustafa Olgan, "Buralara mayıs ayının 15'inde ince bahara geliyoruz. Burada haşhaş poleni topluyoruz. Aynı zamanda haşhaş poleni üretimi yapıyoruz. Burada haziranın 20'sine kadar konaklama yapıyoruz. Sandıklı'da 500'ün üzerinde arıcı konaklıyor. Afyonkarahisar'da 3 binin üzerinde arıcı var. Belki daha da fazla var. Burada arımızı üretiyoruz. Polenimizi üretiyoruz. Eylül ayı gibi de cama geliyoruz" dedi

'KORONAVİRÜSE KARŞI POLEN ÜRETİYORUZ'

Arıcı Mehmet Öcal, "Bu bölgeye 5-6 yıldır geliyoruz. Haşhaş poleni için geliyoruz. Haşhaş polenleri üniversitelerin araştırmalarına göre DNA kromozomlarını artırıyormuş. Tabii içerisinde yine vitaminler, proteinler var. Hücreyi yeniliyormuş. Koronavirüse karşı insanlara faydalı olması için polen üretiyoruz" diye konuştu.

'HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMIŞ BULUNMAKTAYIZ'

Enver Kurtçu, "Polen ve arı ürünlerinin koronavirüse karşı etkili olduğu için üretim yapıyoruz. Yani hem kazancımız hem de insanlarımızın bünyelerinin gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 kuralını uyguluyoruz. Sağlık açısından her türlü tedbiri almış bulunmaktayız" dedi.

'ONLAR DA BİZ DE ÜRETİME DEVAM EDİYORZU&

Alagöz köyü Muhtarı Ramazan Çetinkaya da şöyle dedi:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da köyümüze, bölgemiz yaylalarına arıcılar geldi. Bu arıcıların çalışmaları 2,5 ay sürüyor. Haşhaş polenleri alan arılar sayesinde haşhaş üretimimiz de artıyor. Virüse rağmen onların da bizim de üretimiz devam ediyor. Kuraklık var. Bizim için de zor oluyor. Arıcılarımız için de Karadirek çayımız var. Oranın suyu kesildi. Bu yıl su sıkıntımız var."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı