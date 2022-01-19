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Gevaş'ta tipi etkisini gösteriyor

İhlas Haber Ajansı / Sabahattin İdiz - Haberler | Yerel

Gevaş'ta tipi etkisini gösteriyor Van'ın Gevaş ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

GEVAŞ, VAN (İHA) - Gevaş'ta tipi etkisini gösteriyor

VAN - Van'ın Gevaş ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Dün geceden bu yana etkisini sürdüren şiddetli fırtınadan dolayı okullar tatil edildi. Ağaç dallarının kırıldığı ve elektrik tellerinin koptuğu ilçeye dün geceden bu yana da enerji verilemiyor. Fırtına ve tipinden dolayı görüş mesafesinin sıfıra indiği Gevaş-Van karayolunda ise maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Karayolu geçici olarak ulaşıma kapanırken, zorunlu hallerin dışında kimse evinde çıkmıyor.

Gevaş'ta tipi etkisini gösteriyor

Gevaş'ta tipi etkisini gösteriyor

Gevaş'ta tipi etkisini gösteriyor

İhlas Haber Ajansı / Sabahattin İdiz - Son Dakika Haberleri

okullar, Fırtına, Gevaş, Van, Yerel, Haber

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