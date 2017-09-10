GESTAŞ ailesi yaza veda pikniğinde buluştu



ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı ve adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş. çalışanları yaza veda pikniğinde bir araya geldi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos yerleşkesinde gerçekleşen pikniğe GESTAŞ A.Ş. Genel Müdürü Volkan Uslu ile GESTAŞ çalışanları ve aileleri katıldı. Gösterdikleri özveri ve gayretlerinden dolayı GESTAŞ çalışanlarına teşekkür eden GESTAŞ A.Ş. Genel Müdürü Volkan Uslu, "GESTAŞ olarak büyük aileyiz. 520-530 çalışanımız var. Farklı farklı ilçelerde iskelelerde hizmet veriyoruz. Bu sene hep birlikte yaza veda edelim istedik. Bunu hep birlikte eğlenerek kutlayalım istedik. Bir araya gelelim dedik GESTAŞ olarak" diye konuştu. Pikniğe katılanlardan Sevinç Tunga, "Çok güzel bir etkinlik yapmış GESTAŞ. Çocuklar eğleniyorlar" dedi. GESTAŞ İnsan Kaynakları Şefi Neşe Tenekeci, "Yaz yorgunluğunu atmak için böyle bir piknik düzenledik. Hepimiz eğleniyoruz. Çok güzel" dedi.

Ayrıca piknikte GESTAŞ çalışanları ve aileleri çeşitli etkinlik ve oyunlarla gönüllerince eğlendi.