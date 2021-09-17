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Gerze'deki otelin yurt olma durumu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Gerze'deki otelin yurt olma durumu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Gerze ilçesine gelerek KYK yurdu ile ilgili Otel Geruze'de incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Gerze ilçesine gelerek KYK yurdu ile ilgili Otel Geruze'de incelemelerde bulundu.

Bakan Aksu yaptığı açıklamada Kastamonu Bozkurt, Abana, Türkeli, Ayancık ilçelerinin ardından Gerze'ye geldiklerini, buradan da Boyabat ilçesine geçeceklerini söyledi.

Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy'un daveti kapsamında Gerze'ye gelerek üniversite öğrencileri için Gerze Belediyesine ait Otel Geruze'de incelemelerde bulunduklarını belirten Aksu, daha sonra Gerze Belediye Başkanı ile konunun detaylarını görüşeceklerini, Otel Geruze'nin Kredi ve Yurtlar Kurumuna tahsis edilerek öğrenci yurdu olması noktasında teknik ekibin değerlendirmelerde bulunacağını ve konu ile ilgili karar verilebileceğini söyledi.

Yetkililer Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksek Okulunda 10 program olduğunu ve bu programlarda 1000 öğrencinin kaydı bulunduğunu ama 800 öğrencinin bu programlara devam ettiğini kaydetti.

Yetkililer Gerze'de Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait bir yurdun bulunmaması sebebiyle çok sayıda öğrencinin kaydını dondurarak okula gelmediğini belirtti. - SİNOP

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