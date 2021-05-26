Gervinho kimdir? Gervinho kaç yaşında, nerelidir? Gervinho hangi takımda?

Trabzonspor'un görüşmelere başladığı Gervinho, son dönemin tanınmış futbolcuları arasında yer almaktadır. Lille'in 10 yıl önceki şampiyonluğunda kilit rol oynayan futbolcu transfer dedikodularıyla birlikte internet ortamında en çok aratılan isimler arasında yer almaktadır. Peki Gervinho kimdir? Gervinho kaç yaşında, nerelidir?

Gervinho, Lille ile yakaladığı başarılı çıkış ile birlikte Arsenal'e transfer olmuş ancak burada bekleneni verememişti. Çin'de 2 yıl forma giyen oyuncu, Çin serüveninden sonra İtalya'nın Parma takımına transfer olmuştu. Gervinho ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

GERVİNHO KİMDİR?

Gervais Yao Kouass 27 Mayıs 1987 yılında Anyama, Fildişi Sahili'nde dünyaya gelmiştir.Gervinho futbola 1998'de ASEJ Abidjan'da başladı. Burada 4 sene oynadıktan sonra 2002'de Toumodi'ye gitti. Burada da 2 sene oynadıktan sonra KSK Beveren'e gitti ve burada parladı. KSK Beveren'de 66 maçta 14 gol attı ve ardından büyük bir yükseliş kaydederek Le Mans'a transfer oldu. Le Mans'da 59 maça çıktı ve 9 gol attı. 2009 yılında ise 8 milyon euro karşılığında Lille'e transfer oldu.

Lille OSC'deki ilk sezonunda ligde 13 gol olmak üzere 41 maçta 18 gol attı. 2010/2011 sezonunda ise ligde 15 gol olmak üzere 50 maçta 18 gol attı ve takımının hem Ligue 1 hem de Coupe de France'ı kazanmasında oldukça önemli rol oynadı. Gervinho 2013'te Roma'ya transfer olmuştur.

12 Temmuz 2011'de Gervinho, 10,8 milyon Euro'luk ücret karşılığında Lille'den Arsenal'e transfer oldu. Gervinho'yakulüpten ayrılmanın eşiğinde olan Fildişi Sahili takım arkadaşı Emmanuel Eboué'nin giydiğison olarak giydiği 27 numaralı forma verildi.İlk maçına, 1. FC Köln'e karşı sezon öncesi hazırlık maçında çıktı. Newcastle United maçında rakip oyuncu Joey Barton'a attığıtokat yüzünden Premier Lig'deki ilk maçında ihraç edildi . Şiddet içeren davranışları yüzünden üç maç ceza aldı.

8 Ağustos 2013'te Arsenal, Gervinho'yu 8 milyon Euro karşılığında İtalyan kulübü AS Roma'ya sattı. 25 Ağustos'ta Livorno karşısında yedek oyuncu olarak ilk kez Roma kadrosuna alındı. Gervinho'nun Roma adına ilk resmi golünü atması ise 25 Eylül'e kadar sürdü, Francesco Totti'nin Sampdoria'yı 2-0 mağlup ettikleri maçta yaptığı asisti, Gervinho yakın mesafeden bitirdi.

Ocak 2016'da Gervinho, 18 milyon Euro 'luk ilk ücret karşılığında yeni terfi eden Çin Süper Ligi takımı Hebei China Fortune'a geçti. Ekim 2016'da Gervinho, Hebei China Fortune antrenmanında sol diz bağlarından sakatlandı. Bunun sonucunda 2017 Afrika Uluslar Kupası'nı kaçırdı.

17 Ağustos 2018'de Gervinho , eski Roma takım arkadaşı Salih Uçan ile birlikte Parma Calcio 1913'e imza atarak Serie A'ya döndü . Ekim 2019'da Parma ile olan sözleşmesini 30 Haziran 2021'ye kadar uzattı.

PROFESYONEL FUTBOL KARİYERİ

2005-2007 KSK Beveren

2007-2009 Le Mans

2009-2011 Lille OSC

2011-2013 Arsenal

2013-2016 Roma

2016-2018 Hebei Huaşia

2018-2021 Parma

2021- Trabzonspor