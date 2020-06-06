Germencikli besiciye üçüz buzağı sürprizi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Germencikli besiciye üçüz buzağı sürprizi

Aydın'ın Germencik ilçesinde besicilik yapan Erdem Cinbaş'ın 6 yaşındaki ineği üçüz buzağı dünyaya getirdi.

06.06.2020 18:35 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:40

Aydın'ın Germencik ilçesinde besicilik yapan Erdem Cinbaş'ın 6 yaşındaki ineği üçüz buzağı dünyaya getirdi.

Turanlar Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Cinbaş, Holstein ırkı ineğinin doğumu için veteriner hakim Ali Efe Kabadayı'yı çağırdı.

Ahıra gelen Kabadayı'nın yardımıyla birkaç dakika arayla buzağılar sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

AA muhabirine açıklama yapan Cinbaş, bu ineğinin daha önce de ikiz buzağı dünyaya getirdiğini, şimdi üçüz olunca şaşırdıklarını ve sevindiklerini söyledi.

Kabadayı ise ineklerde üçüz doğumun nadir görülen bir durum olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu tür doğumlarda anne sütü yetersizse buzağıların bağışıklık sistemi zayıf kalacağı için gelişme olmuyor, yavruyu kaybedebiliyoruz. Üçüzler genelde yaşamaz ama bunlar çok sağlıklı, bizim için de sürpriz oldu."

Germencikli besiciye üçüz buzağı sürprizi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Haber
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım Haber
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle...
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı Haber
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti
Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti
Sivas'ın Divriği ilçesini ziyaret eden 3 kişide Kovid-19 çıktı, vaka bulunmayan bölgede 75 kişi karantinaya alındı
Sivas'ın Divriği ilçesini ziyaret eden 3 kişide Kovid-19 çıktı, vaka bulunmayan bölgede 75 kişi karantinaya...
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti
Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi
Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen 'açık alanlarda maske kullanılsın' önerisi
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen "açık alanlarda maske kullanılsın" önerisi
Sokağa çıkma yasağı olmayınca vatandaşlar yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı
Sokağa çıkma yasağı olmayınca vatandaşlar yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı
Barcelona ile nikah tazelemeye hazırlanan Messi, sözleşmesine iptal maddesi koydurmak istiyor
Barcelona ile nikah tazelemeye hazırlanan Messi, sözleşmesine iptal maddesi koydurmak istiyor
Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Malatya'daki depremin ardından Vali'den ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yok
Son Dakika: Malatya'daki depremin ardından Vali'den ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yok
Elazığ'ın ardından Malatya depremine de canlı yayında yakalandılar! O anlar böyle kaydedildi
Elazığ'ın ardından Malatya depremine de canlı yayında yakalandılar! O anlar böyle kaydedildi
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım
Kavgayı ayırmak isteyen kadın, başından vurularak öldürüldü
Kavgayı ayırmak isteyen kadın, başından vurularak öldürüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Adnan Menderes Enis Berberoğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Bülent Uygun Bülent Korkmaz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kız Malatya Pütürge Haziran
Şu an buradasınız: Germencikli besiciye üçüz buzağı sürprizi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 18:41:20. #1.15#
title