Germencik'te yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla tören düzenlendi Aydın'ın Germencik ilçesinde, 2020-21 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, 2020-21 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi'nin Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Kaymakam Ayhan Işık, Belediye Başkanı Fuat Öndeş ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Çiftçi, Şehit Cafer İlkokulunu ziyaret ederek, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinde eğitim gören 3. sınıf öğrencileriyle sohbet etti.

Kaynak: AA