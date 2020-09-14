Germencik'te yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla tören düzenlendi
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Germencik'te yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla tören düzenlendi

Aydın'ın Germencik ilçesinde, 2020-21 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Germencik'te yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla tören düzenlendi
14.09.2020 17:21 | Son Güncelleme: 14.09.2020 17:21

Aydın'ın Germencik ilçesinde, 2020-21 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi'nin Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Kaymakam Ayhan Işık, Belediye Başkanı Fuat Öndeş ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Çiftçi, Şehit Cafer İlkokulunu ziyaret ederek, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinde eğitim gören 3. sınıf öğrencileriyle sohbet etti.

Kaynak: AA

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