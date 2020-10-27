Germencik Kaymakamı Işık: "Kovid-19 denetimleri aralıksız sürüyor"

Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, ilçede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin denetimlerin 24 saat esasına göre devam ettiğini ifade etti.

Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, ilçede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin denetimlerin 24 saat esasına göre devam ettiğini ifade etti.

Işık, AA muhabirine, 22 Haziran'dan bugüne değin ilçede 18 bin 233 aracın, 25 bin 427 kişinin ve 6 bin 749 iş yerinin denetlendiğini söyledi.

Denetimlerde 436 kişiye idari yaptırım 3 kişiye de adli işlem uygulandığını dile getiren Işık, 528 bin 300 lira eza kesildiğini kaydetti.

Karantinada olması gereken vatandaşların her gün kontrol edildiğini belirten Işık, "Denetimlerimiz her gün, aralıksız 24 saat esasına göre sürüyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık