Germencik 18. İncir Festivali 18 Eylül'de başlayacak
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Germencik 18. İncir Festivali 18 Eylül'de başlayacak

Germencik 18. İncir Festivali 18 Eylül'de başlayacak
Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıl düzenlenemeyen Germencik İncir Festivali'nin 18-19 Eylül'de gerçekleşeceği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıl düzenlenemeyen Germencik İncir Festivali'nin 18-19 Eylül'de gerçekleşeceği bildirildi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, sanatçı Koray Avcı'nın sahne alacağı festivale vatandaşları davet ederek, "Germencik'te hemşerilerimizin moral bulacağı, rahatlayacağı bir konser planlaması yaptık. Dünyaca ünlü, en kaliteli ürünlerinden biri olan incirimizin adını ön plana çıkartarak büyük bir festivale imza atmayı düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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