Gerilim Had Safhada.. Bir Kıvılcım Koca Şehri Ateşe Atabilir

CHEMNITZER FC kulübü taraftarlarının internet üzerinden yaptığı çağrıyla sokağa çıkan aşırı sağcı gruplar, göçmenleri ve mültecileri hedef aldı. Polis, aşırı sağcı grupların yabancılara ait işyerlerine zarar vermesinden endişe duydu.

Kentin merkezinde yürüyen aşırı sağcılar, şiddet kullanma potansiyeline sahip olduğu için hafta sonu boyunca polis alarma geçti. Geniş güvenlik önlemi alan Chmentiz polisi, zaman zaman yetersiz kaldı.

TAKVİYE POLİS GİTTİ

Bu nedenle Leipzig ve Dresden polisinden de destek istendi. İki kentten takviye polisler Chemnitz'e gittii. Gerginlik nedeniyle kentte düzenlenecek şenlik iptal edildi. Aşırı sağcılar kenttin merkezine doğru yürürken 'Biz halkız. Yabancılar gitsin ve Burası bizim ülkemiz' sloganla attı.

İKİ GRUP KAVGA ETTİ

Aşırı sağcıların bahane ettiği cinayet, iki grubun karıştığı kavgada işlendi. Kavgada iki kişi bıçak ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Yaralanan 35 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kavgaya karıştığı şüphesiyle iki kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kimliği ve olayla ilgisine yönelik bir açıklama yapılmadı.