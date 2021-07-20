Geri sayım sürüyor, sadece 4 gün kaldı! Yaşanacakları Astrolog Aysun Koç tek tek anlattı

Astrolog Aysun Koç, Haberler.com Youtube kanalında 24 Temmuz Kova Dolunayı'na ilişkin dikkat çeken bilgilendirmelerde bulundu. Koç, "Kova dolunayında gerçekleşecek olay, haritanın 7. evinde gerçekleşecek. Haritanın 7. evi evlilikler ve ortaklıklarla ilgili bazı pozisyonlar içeriyor. Dolayısıyla önümüzdeki 15 günlük süreçte bu konular gündemimizi daha fazla meşgul edecek gibi duruyor" dedi.

Astrolog Aysun Koç, Haberler.com Youtube kanalında Nihal Gülbaş'a Ay Fazları ve 24 Temmuz Kova Dolunayı hakkında dikkat çeken bilgilendirmelerde bulundu. 24 Temmuz'da yaşanacak Kova Dolunayının evlilik ve ortaklıklar açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Koç, "Öncelikle kova dolunayının kendi içerisinde dinamikler var. Kova dolunayında gerçekleşecek olay, haritanın 7. evinde gerçekleşecek. Haritanın 7. evi evlilikler ve ortaklıklarla ilgili bazı pozisyonlar içeriyor. Bu konular daha çok gündeme gelecek" dedi.

"UÇ NOKTADA TEPKİLER VERECEĞİZ"

24 Temmuz'daki Kova Dolunayı nedeniyle insanların uç noktalarda tepki verebileceğini belirten Koç, şunları söyledi:

Dolayısıyla önümüzdeki 15 günlük süreçte bu konular gündemimizi daha fazla meşgul edecek gibi duruyor. Fazladan yapılacak harcamalar nedeniyle bu dönem müsriflik olayı olacak gibi. Bir de ani tepkili ve uç noktalarda tepkiler vereceğiz. Dolunaydan sonraki 1 haftada ise duygusuzmuş gibi, bitkin enerjide hissedebilir insanlar. Olumsuz olacak yansıyacak. Sıkıntıları devam eden evlilik ve ortaklık ilişkileri için düzelmeler olabilir.