Geri manevra yapmak isteyen yolcu otobüsü şarampolde asılı kaldı
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Geri manevra yapmak isteyen yolcu otobüsü şarampolde asılı kaldı

Geri manevra yapmak isteyen yolcu otobüsü şarampolde asılı kaldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Geri manevra yapmak isteyen yolcu otobüsü şarampolde asılı kaldıSİVAS'ta ters yola girdikten sonra geri manevra yapmak isteyen yolcu otobüsü, yaklaşık 15 metre yükseklikteki şarampolde asılı kaldı.

Geri manevra yapmak isteyen yolcu otobüsü şarampolde asılı kaldı

SİVAS'ta ters yola girdikten sonra geri manevra yapmak isteyen yolcu otobüsü, yaklaşık 15 metre yükseklikteki şarampolde asılı kaldı.

Olay, gece saatlerinde Sivas-Ankara Karayolu Direkli-Bedirli kavşağı yakınlarında meydana geldi. 20 yolcusuyla Gaziantep'ten Trabzon istikametine giden Sabri Vural yönetimindeki Metro Turizm'e ait 61 S 1056 plakalı yolcu otobüsü ters yola girdi. Durumu fark eden sürücü geri dönmek istedi. İki şeritli yolda geri manevra yapmak isteyen yolcu otobüsünün arka kısmı, yol kenarında yaklaşık 15 metre yükseklikteki şarampolde asılı kaldı. Yolcu otobüsünde bulunan yolcular hızla tahliye edildi. Olay yerine sevk edilen polis ve jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Otobüsten inen yolcular ise yol kenarında ateş yakarak, kendilerini götürecek olan ek otobüsü beklemeye başladı. Kazada yaralanan olmazken otobüsü kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Geri manevra yapmak isteyen yolcu otobüsü şarampolde asılı kaldı
Geri manevra yapmak isteyen yolcu otobüsü şarampolde asılı kaldı
Geri manevra yapmak isteyen yolcu otobüsü şarampolde asılı kaldı
Geri manevra yapmak isteyen yolcu otobüsü şarampolde asılı kaldı
Geri manevra yapmak isteyen yolcu otobüsü şarampolde asılı kaldı
Geri manevra yapmak isteyen yolcu otobüsü şarampolde asılı kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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