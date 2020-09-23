Geri manevra yapan minibüs karşıya geçmek isteyen öğretmene çarptı

Geri manevra yapan minibüs karşıya geçmek isteyen öğretmene çarptı Minibüsün öğretmene çarpma anları güvenlik kamerasında Gaziantep'in Nizip ilçesinde, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir öğretmen, geri manevra yapan minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

Geri manevra yapan minibüs karşıya geçmek isteyen öğretmene çarptı

Minibüsün öğretmene çarpma anları güvenlik kamerasında

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir öğretmen, geri manevra yapan minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Kaza anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, geçtiğimiz hafta Nizip ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki yaya geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, Olcay B. idaresindeki 27 JD 016 plakalı minibüs geri manevra yapmak isterken yaya yolundan karşıya geçmek isteyen Nizip Alkan Mesleki ve Teknik Lisesi öğretmeni Vesile K.'ya çarptı. Kazada, öğretmen Vesile K. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaralı öğretmen, 112 ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi Mehmet Cankesen Acil Ünitesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili incelemenin ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HANİFİ GÜZEL