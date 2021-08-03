Geri geri giderken yaşlı kadını hastanelik etti

Bursa'da, oto yıkamada çalışan eleman, araçla geri geri çıkarken çarptığı yaşlı kadının yaralanmasına sebebiyet verdi.

Bursa'da, oto yıkamada çalışan eleman, araçla geri geri çıkarken çarptığı yaşlı kadının yaralanmasına sebebiyet verdi.

Mudanya ilçesinde oto yıkamacıda çalışan Ahmet D, müşterisinin yıkadığı aracı çekmek için geri manevra yaptığı esnada, yoldan geçen Hikmet Büktel'e (72) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı kadın başını asfalta çarptı. Kazayı gören esnaf ve vatandaşlar hemen yaralı kadına ilk müdahaleyi yapıp sağlık ekiplerine haber verdi. Başından yaralanan kadın ambulansla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından aracı kullanan çalışan, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polisin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı