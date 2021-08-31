Geri dönüşüm kamyonu alev alev yandı
Geri dönüşüm kamyonu alev alev yandı Tekirdağ'ın Saray ilçesinde geri dönüşüm kamyonu yolda yandı.
Geri dönüşüm kamyonu alev alev yandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde geri dönüşüm kamyonu yolda yandı. Yanan kamyon itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.
Olay, Saray İlçesinde meydana geldi. Güngörmez Mahallesinden aldığı geri dönüşüm atıklarını taşıyan geri dönüşüm kamyonu Saray Yolu üzerinde bilinmeyen bir sebebiyle yanmaya başladı. Kamyonun alev alması arkasında seyreden otomobil sürücülerinin kameralarına yansıdı.
Yanan kamyonun söndürme çalışmaları yapıldığı sırada lastiklerinin patlaması korkuya yol açtı.
Geri Dönüşüm Kamyonu çıkan yangında kule dönerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Kıray