Geri dönüşüm fabrikasında yangın
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Geri dönüşüm fabrikasında yangın

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, hurda atıkların geri dönüşümünün yapıldığı fabrikada yangın çıktı.

29.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 29.02.2020 13:51
Geri dönüşüm fabrikasında yangın

MANİSA'nın ilçesinde, hurda atıkların geri dönüşümünün yapıldığı fabrikada yangın çıktı. İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangında, fabrikada zarar meydana geldi.

Menemen yolu üzerindeki Muradiye Orta Ölçekli Sanayii Bölgesi'nde bulunan, hurda atıkların geri dönüşümünün yapıldığı fabrikada, bakırların ayrıştırıldığı bölümde, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangın, söndürüldü. Fabrikada zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA

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