Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, atık malzemeler kullanılarak hazırlanan elbise ve aksesuarların sergilendiği "Kiraz Çiçeği" adlı defile Amasya Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlendi.

Madenüs Köprüsü'ndeki defileyle Sıfır Atık Projesi'ne destek amacıyla atık poşet, kağıt, koli, gıda ambalajı, plastik kapak, pet şişe kapakları, çuval gibi atık malzemelerden hazırlanan kıyafetlerle geri dönüşüme dikkati çekildi.

Amasya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gülseval Özkök, genç kuşaklarda çevre koruma bilincini oluşturmak için geri dönüşüm defilesi yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Defilenin, işe yaramayacağı düşünülen pek çok malzemenin değerlendirilip kıymetli hale gelebileceğini gösterdiğini belirten Özkök, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pet şişelerden, atık tül ve kumaşlardan, düğmelerden ve sokakta bulduğumuz atık malzemelerden kostümler hazırladık. Aslında bu proje eski. Atalarımızın dedelerimizin, ninelerimizin yaptığı bir iş, her malzemeyi değerlendirmek. Onlar hiçbir zaman hiçbir malzemeyi atmamışlar. Her kadın güçlüdür, her kadın beceriklidir, kadınlar evlerini nasıl idare ediyorlarsa kendi el beceresiyle bu ürünleri yapabilir ve geçimini dahi sağlayabilir."

Programlarını, Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında yaptıkları için mutlu olduklarını ifade eden Özkök, "Biz bu defilede kadınların gücünü duyurmak istedik ve bunu başardığımızı düşünüyoruz. Bizim mankenlerimizin hiçbiri profesyonel değil, stilist arkadaşımız hariç, diğer arkadaşlarımızın işi tekstil ve terzilik değil. Biz el birliğiyle Sıfır Atık Projesi'ne dikkat çekerek bu işi başardık" dedi.

Defilenin stilisti Elif Kılıç, atık malzemelerle de olsa giysilerin ve tasarımların güzelliğini ortaya koymaya çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bu projenin iki ayağı var. Şunu çok iyi biliyoruz ki artık dünyamızın çok uzun bir vakti yok. Bu nedenle atık olarak düşündüğümüz şeyleri yeniden hayata geçirebilir miyiz, yeniden anlamlandırabilir miyiz, bunun altını çizmek istedik. Tabii ki bu çok geniş kapsamlı bir proje. Elbette ki en iyisini yaptığımıza dair bir iddiamız yok. Kumaş parçaları, plastik parçaları ve bunların dışında elimize geçen tüm materyalleri kullandık, açıkçası plastik pet şişeler bile kullanıldı. Şişe kapakları dahil birçok ürünü kullandık. Farklı malzemeleri kullanarak bu defileyi ortaya çıkardık."

Defileyi Amasya Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, protokol üyeleri ve vatandaşlar izledi.

