Gerger'de gezici kütüphane hizmeti başladı
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Gerger'de gezici kütüphane hizmeti başladı

26.12.2020 16:52 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:57
Gerger'de gezici kütüphane hizmeti başladı

Gerger Milli Eğitim Müdürlüğü hazırladığı proje ile uzaktan eğitim gören öğrencilere öğretmenler kendi araç ve imkanları ile gezici kütüphane hizmeti veriyor.

Gerger Milli Eğitim Müdürlüğü hazırladığı proje ile uzaktan eğitim gören öğrencilere öğretmenler kendi araç ve imkanları ile gezici kütüphane hizmeti veriyor.

Proje kapsamında ilk ziyaret edilen Aşağı ve Yukarı Dağlıca köylerinde öğrencilere ödünç kitap ve hijyen ürünlerinin olduğu çantalar, öğrenciler tek tek ziyaret edilerek teslim edildi.

Gerger Çok Programlı Lisesi Müdürü Murat Karan, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, "Pandemi nedeniyle fiziksel olarak ayrı kaldığımız ama online dersler ile sürekli iletişim halinde olduğumuz öğrencilerimiz ile, kendi köy ve evlerinde bir araya geliyoruz. Hem motivasyonlarını artırmak, hem özlem gidermek hem de küçük hediyeler ile okuldan uzak kalan süreci kısmen telafi etmek için, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile böyle bir proje başlattık. İlk ziyaretimizi en yakın olan ve öğrenci sayısı en fazla olan Aşağı ve Yukarı Dağlıca köylerine gerçekleştirdik. Bundan sonra ki gün ve haftalar da, nerede bir öğrencimiz varsa ulaşmaya ve varsa sorunları yerinde dinleyip çözmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Gerger'de gezici kütüphane hizmeti başladı
Gerger'de gezici kütüphane hizmeti başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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