Gercüş'te yüz yıllık ağaç otomobilin üzerine devrildi
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Gercüş'te yüz yıllık ağaç otomobilin üzerine devrildi

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Özler köyünde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeni ile park halinde bulunan otomobilin üzerine ağaç devrildi.

01.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:49
Gercüş'te yüz yıllık ağaç otomobilin üzerine devrildi

Batman'ın ilçesine bağlı köyünde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeni ile park halinde bulunan otomobilin üzerine ağaç devrildi.


Arabanın içinde kimsenin olmaması sayesinde can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu. Özler köyü Muhtarı Mahsum Kavak, "Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeni ile köyümüzün sembolik haline gelen asırlık ağaç otomobilin üzerine devrildi. Ağaç düşerken kimsenin buradan geçmemesi ise iyi oldu. Allah'a şükür kimseye bir şey olmadı aracın sahibi olan Sirac Aslan'a geçmiş olsun" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA
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