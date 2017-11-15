Gercüş'te "Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar Projesi"

Gercüş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi.



Gercüş Kaymakamı Ünal Koç, Dicle Anadolu Kız Yurdu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bilgiye sahip ülkelerin diğerlerine hükmettiği, acımasız rekabetin olduğu bir çağın yaşandığına işaret ederek, eğitim öğretimin önemine vurgu yaptı.



Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınmasını istemeyen, dışarıdan destekli içeride de piyonları olan gruplar bulunduğuna işaret eden Kaymakam Koç, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Çanakkale'de kurtuluş mücadelesinde nasıl bir ve bütün olarak bir seferberlikle bunların üstesinden geldiysek bugün de buna ihtiyacımız var. Her alanda buna ihtiyaç var ama eğitim alanında çok daha fazla ihtiyaç vardır. Bu asıl millet her şeyin iyisine ve güzeline layık."



Koç, herkesin 15 Temmuz'da meydanlarda tankların üzerine çıkarak, ölümü göze alarak birlik ve beraberliğin ne demek olduğunu gösterdiğini sözlerine ekledi.