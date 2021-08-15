Gercüş'te minibüs devrildi, sürücüsü yaralandı
Batman'ın Gercüş ilçesinde sebze yüklü minibüs devrildi, sürücüsü yaralandı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde sebze yüklü minibüs devrildi, sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Köyü girişinde Ahmet Aslan'ın idaresindeki 73 AE 479 plakalı sebze ve meyve yüklü minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan Aslan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak