Gercüş Kaymakamı Şekerci, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, düzenlenen bir iftar programında muhtarlarla bir araya geldi.

Gercüş Öğretmenevinde düzenlenen iftar programına Kaymakam Şekerci, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, AK Parti İl Encümeni Veysi Atılgan ve muhtarlar Katıldı.

Programda konuşan Şekerci, yardıma muhtaç, ihtiyaç sahibi insanların ilgili kurumlara yönlendirilmesi ve onlara yardımcı olunması konusunda en büyük destekçilerinin muhtarlar olduğunu söyledi.

Yetim ve öksüz çocuklara destek sunmanın önemine değinen Şekerci, "Çocuklar bizim geleceğimizdir.Onlara hep birlikte sahip çıkmalıyız." dedi.

İftar yemeğinin ardından Şekerci, muhtarların sıkıntılarını dinledi.

Kaynak: AA