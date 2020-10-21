Gerçek 'Rapunzel' Almanya'da bulundu: 16 yaşından beri saçını uzatıyor
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Gerçek 'Rapunzel' Almanya'da bulundu: 16 yaşından beri saçını uzatıyor

21.10.2020 23:14 | Son Güncelleme: 21.10.2020 23:14
Gerçek 'Rapunzel' Almanya'da bulundu: 16 yaşından beri saçını uzatıyor

Almanya'nın Düsseldorf kentinde yaşayan Stefanie Classen (31), 16 yaşından beri saçını uzatıyor.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde yaşayan Stefanie Classen (31), 16 yaşından beri saçını uzatıyor. Sosyal medyada iki binden fazla takipçisi olan Classen, saçlarını 2 metre uzunluğa ulaşana kadar kesmeyeceğini ifade etti.

Ünlü masallardan Rapunzel'in gerçek hali, Almanya'nın Düsseldorf kentinde ortaya çıktı. Güvenlik görevlisi olarak çalışan Stefanie Classen adlı 31 yaşındaki kadın, 15 yıldır saçlarını kesmiyor. Sosyal medyada 2 binden fazla takipçisi olan Classen, saçlarıyla ilgili gelişmeleri ve görüntüleri de hayranlarıyla paylaşıyor.

"SAÇLARIM UZUNKEN DAHA GÜZEL HİSSEDİYORUM"Yerel medyaya konuşan Classen, "16 yaşına girdiğimde saçlarımı kestirmeme kararı aldım. Uzun saçlı olmayı her zaman güzel olmakla ilişkilendiriyorum. Şu anda saçlarım bileklerime kadar geliyor. Erkek arkadaşım Ralph ise fotoğraflarımı çekiyor. Küçükken ailem saçlarım omuzlarıma kadar geldiğinde kestiriyordu. Yetişkin olduğumda ise uzatmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

"SAÇLARIM 2 METRE OLANA KADAR KESTİRMEYECEĞİM"

Kendisine bir hedef belirlediğini ifade eden Classen, "2022'ye kadar saçlarımın 2 metre olacağını düşünüyorum. O kadar uzadığını görmek eğlenceli olacak. Sanırım bu hedefimi gerçekleştirdikten sonra kuaföre giderek ayak hizama kadar kestirebilirim. Bundan sonra da uzunlukta tutmaya devam ederim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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