Gerçek Nasreddin Hoca kim ve nerede yaşadı? Özbekler anlatıyor

Türkiye'de eşeğe ters binen ak sakallı mizah ustası olarak bilinen Nasreddin Hoca, dünyada farklı isimlerle anılıyor. Adeta halk kahramanı gibi sevilen bu kişi kim? Nasreddin Hoca nerede yaşadı? O gerçek bir kişilik mi yoksa mitoloji dünyasından bir karakter mi? Özbeklere sorduk.