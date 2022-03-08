Dünya ısı haritasında Türkiye'ye dikkat, gerçek kış bu! Kutup soğuğu geliyor

Sibirya tarafından geleceği belirtilen soğuk hava dalgası Aybar'ın rotasında Türkiye de olması endişe yaratmıştı. Ülkemizde son dönemde doğal gaz faturalarının yüksek gelmesi nedeniyle kombiyi yakmakta şüpheye düşen vatandaşlar da bir anda gözünü hava durumuna çevirdi.

ÜRKÜTÜCÜ HARİTA ORTAYA ÇIKTI

Hava Forum tarafından aktarılan bilgiye göre önümüzdeki günlerde Türkiye'yi etkisi altına alması beklenen soğuk hava dalgasıyla ilgili ürkütücü bir harita paylaşıldı. Başta Türkiye olmak üzere diğer ülkelerin de ısı durumlarını belirten haritaya, Marmara bölgesinin rengi damga vurdu.

MARMARA'YA BORDO RENK VERİLDİ

Isı haritasında Türkiye'nin orta ve doğu kesimleri "Mevsim normallerinin çok altı" olarak bilinen mor rengini alırken, Marmara bölgesinin ise "Mevsim normallerinin çok çok altı" olarak tarif edilen bordo rengini aldığı görüldü.

"KUTUPLARDAN KOPUP TÜRKİYE'YE İNİYOR"

Hava Forum sitesi tarafından söz konusu haritayla ilgili paylaşım da yapıldı. Söz konusu paylaşımda, "Mevsim normalleri sıcaklık kıyas haritasında Türkiye'ye bakın! Kutuplardaki ve Sibirya'daki soğuk hava, o bölgelerden kopup güney enlemlere, Türkiye'ye ve Balkanlar'a iniyor. 10 gün ülkemizde doğalgaz kullanımı tavan yapar. Gerçek kış havası başlıyor" ifadelerine yer verildi.

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