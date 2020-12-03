Gerçeğin Peşinde sunucusu Serap Paköz kimdir? Serap Paköz kaç yaşında, nereli? Serap Paköz Instagram hesabı!

Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Serap Paköz programı ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Peki Serap Paköz kimdir, kaç yaşında? Serap Paköz evli mi? Serap Paköz Gerçeğin Peşinde izleme linki! Serap Paköz Gerçeğin Peşinde hangi kanalda, saat kaçta?

Sunuculuğunu Serap Paköz'ün üstlendiği TV8'in sevilen sabah kuşağı programları arasında yer alan Gerçeğin Peşinde, kısa bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor. İşte, sunucu Serap Paköz'in hayatı...

GERÇEĞİN PEŞİNDE SUNUCUSU SERAP PAKÖZ KİMDİR?

Serap Paköz, 15 Haziran 1965 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Çukurova İdari Bilimler Fakültesi'nde okurken TRT'nin açmış olduğu sınavı kazanarak spikerlik hayatına başladı. 1982 yılında TRT Trabzon ve Van radyolarında çalıştı. 1986 yılında Ankara Radyosu ve Ankara televizyonlarında görev yaptı.

1997 yılında Kanal D'de başlayan özel televizyon deneyimini 2,5 yılın ardından Kanal 6 ve ATV'de sürdürdü. Daha sonra TGRT'ye geçti. Sabah Haberleri, Kadının Sesi ve Sizin Sesiniz isimli kadın programlarını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Show TV'de Biz bize programı'nı hazırlayıp sundu. 2009 yılında Star TV'de Suç ve Ceza Programı'nı hazırlayıp sundu. 2012 yılında ATV'de Yeniden Başlayalım programını hazırlayıp sundu. 2013'te FOX'ta Yeni Bir Umut programının sunuculuğunu üstlendi. 29 Mayıs 2017 tarihinden beri TV8 ekranlarında Gerçeğin Peşinde isimli programı sunuyor.

SERAP PAKÖZ EVLİ Mİ?



1987 yılında Türk halk müziğinin en başarılı temsilcilerinden Sümer Ezgü ile nikah masasına oturdu. Evlilikleri sona eren ikilinin Ceren ve Ozan Ezgü isminde iki çocuğu var.

SERAP PAKÖZ GERÇEĞİN PEŞİNDE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Serap Paköz sunduğu Gerçeğin Peşinde progrm Star TV ekranlarında, saat 15.15'te yayınlanmaktadır.

SERAP PAKÖZ INSTAGRAM HESABI!



Ünlü sunucu Instagram hesabını serappakozofficial kullanıcı adıyla kullanmakta.