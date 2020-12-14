Gerard Houllier kimdir? Gerard Houllie neden öldü?
Fransa Milli Takımının da teknik direktörlüğünü yapan ünlü isim Gerard Houllier öldü mü? Gerard Houllier kimdir? Gerard Houllie neden öldü?
Dünyaca ünlü Fransız teknik direktör Gerard Houllier hakkında çıkan haberlerden sonra merak edilen isimlerden biri oldu. Peki, Gerard Houllier kimdir? Gerard Houllie neden öldü?
GERARD HOULLIER KİMDİR?
Gérard Houllier 3 Eylül 1947 yılında Thérouanne 'de dünyaya geldi. Fransız eski futbolcu, teknik direktör, Paris Saint-Germain FC, Fransa millî takımı, Liverpool, Olympique Lyonnais ve Aston Villa'yı çalıştırmıştır. Uzun yıllar boyunca Liverpool ve Lyon'u çalıştıran Fransız teknik direktör, son olarak Red Bull Leipzig'de görev almıştı.
Bir dönem Fransa Milli Takımı'nı da çalıştıran Houllier, kariyeri boyunca 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 3 Fransa Ligi şampiyonluğu, 2 İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu kazanmıştı.
Ünlü teknik direktörün ölümü futbol dünyasını yasa boğarken birçok ünlü isimden Houllier paylaşımı geldi.
73 yaşındaki ünlü teknik direktör Gerard Houllier 14 Aralık 2020 tarihinde hayatını kaybetti.