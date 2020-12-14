Gerard Houllier kimdir? Gerard Houllie neden öldü?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gerard Houllier kimdir? Gerard Houllie neden öldü?

14.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:34
Gerard Houllier kimdir? Gerard Houllie neden öldü?

Fransa Milli Takımının da teknik direktörlüğünü yapan ünlü isim Gerard Houllier öldü mü? Gerard Houllier kimdir? Gerard Houllie neden öldü?

Dünyaca ünlü Fransız teknik direktör Gerard Houllier hakkında çıkan haberlerden sonra merak edilen isimlerden biri oldu. Peki, Gerard Houllier kimdir? Gerard Houllie neden öldü?

GERARD HOULLIER KİMDİR?

Gérard Houllier 3 Eylül 1947 yılında Thérouanne 'de dünyaya geldi. Fransız eski futbolcu, teknik direktör, Paris Saint-Germain FC, Fransa millî takımı, Liverpool, Olympique Lyonnais ve Aston Villa'yı çalıştırmıştır. Uzun yıllar boyunca Liverpool ve Lyon'u çalıştıran Fransız teknik direktör, son olarak Red Bull Leipzig'de görev almıştı.

Bir dönem Fransa Milli Takımı'nı da çalıştıran Houllier, kariyeri boyunca 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 3 Fransa Ligi şampiyonluğu, 2 İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu kazanmıştı.

Ünlü teknik direktörün ölümü futbol dünyasını yasa boğarken birçok ünlü isimden Houllier paylaşımı geldi.

73 yaşındaki ünlü teknik direktör Gerard Houllier 14 Aralık 2020 tarihinde hayatını kaybetti.

İlgili Haberler

Kim Ki Duk kimdir? Ünlü yönetmen Kim Ki-duk neden öldü? Kim Ki-Duk filmleri!
Kim Ki Duk kimdir? Ünlü yönetmen Kim Ki-duk neden öldü? Kim Ki-Duk filmleri!
Kim Ki-duk öldü mü? Kim Ki-duk kimdir? Kim Ki-duk neden hayatını kaybetti?
Kim Ki-duk öldü mü? Kim Ki-duk kimdir? Kim Ki-duk neden hayatını kaybetti?
Nuri Sesigüzel öldü mü? Nuri Sesigüzel kimdir?
Nuri Sesigüzel öldü mü? Nuri Sesigüzel kimdir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfi Elvan Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Serdar Ortaç Haluk Bilginer
Spor Neymar Serdar Aziz Pierre Webo Ali Palabıyık Malcolm Thomas
Tüm Haberler Adana Rusya İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gerard Houllier kimdir? Gerard Houllie neden öldü? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 14:48:11. #1.14#
title