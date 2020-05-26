Georgia Akvaryumu yeni doğan beyaz balinanın görüntülerini yayınladı Amerika Birleşik Devetleri'nin Atlanta şehrinde bulunan Georgia Universitesi Deniz Bilimleri Eğitim Merkezi'nin Akvaryumu, beyaz balina olarak da bilinen bir beluga balinanın doğduğunu duyurdu.

Amerika Birleşik Devetleri'nin Atlanta şehrinde bulunan Georgia Universitesi Deniz Bilimleri Eğitim Merkezi'nin Akvaryumu, beyaz balina olarak da bilinen bir beluga balinanın doğduğunu duyurdu. Akvaryum yetkilileri bebek balinanın hayata gözlerini açtığı ilk anlarının görüntülerini yayınladı. Kaynak: Euronews.com