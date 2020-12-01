George Orwell kimdir? Eserleri nelerdir? 1984 kitabı ve önemi
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George Orwell kimdir? Eserleri nelerdir? 1984 kitabı ve önemi

01.12.2020 11:39 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:43
George Orwell kimdir? Eserleri nelerdir? 1984 kitabı ve önemi

Georg Orwell, 20. yüzyıl İngiliz Edebiyatı'nın en önemli kalemlerinden birisidir. Hayvan Çiftliği kitabı ve 1984 adını verdiği distopyası 21. yüzyılın en çok okunan eserleridir. Georg Orwell eserlerinin ortak özelliği sosyal adaletsizliğe karşı yaratmak istediği farkındalık ve totalitarizm karşısındaki duruşudur. Peki Georg Orwell kimdir?

Georg Orwell yarattığı 1984 ve Hayvan Çiftliği eserleriyle son yıllarda özellikle politik alanda adını sık sık duyurmaktadır. 20. yüzyılın en önemli İngiliz yazarlarından biri olarak bilinen Georg Orwell,yazarlığının yanı sıra iyi bir araştırmacı ve gazeteciydi. Tüm hayatı boyunca tek bir şeyin karşısında durdu ve tüm eserlerinde yer verdi: Sosyal Adaletsizlik! Georg Orwell tüm hayatı boyunca demokratik bir sosyalizm hayali kurdu ve tüm eserlerinde de bunu dile getirdi. İşte Georg Orwell hakkında bilinmesi gerekenler ve eserleri..

George Orwell kimdir? Eserleri nelerdir? 1984 kitabı ve önemi

GEORG ORWELL KİMDİR?

Georg Orwell haksızlığın ve adaletsizliğin karşısında durarak kısa 47 yıllık hayatına birçok deneme ve roman sığdırmış İngiliz bir yazardır. 1903 yılında Hindistan'da dünyaya gelen Orwell, 1950 yılında hayata gözlerini Birleşik Krallık'ta yummuştur.

Georg Orwell'ın eserlerinde hep akıl, netlik ve farkındalık yer almaktadır. Yazdıklarının kayağı hep kendi ve gözlemleridir. Gençliği'nde İngiliz Sömürgesi altındaki Burma'da vakit geçirmiş ve orada Polis Teşkilatı'nda çalışmıştır. Georg Orwell'ın memuriyet hayatı eserlerine asıl kaynaklık eden şeyin, yani emperyalizme karşı duruşun doğduğu yerdir. Memuriyet hayatı boyunca gözlemlediği adaletsizlik, insan ayrımı, sınıf ayrımı, acımasızca uygulamalar ve daha nicesi Orwell'ın emperyalizm karşısında ağır bir öfke kazanmasına sebep olmuştur. Bu öfke ve karşı duruş da eserlerini ortaya çıkarmıştır.

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GEORG ORWELL ESERLERİ

Georg Orwell'ın Bin Dokuz Yüz Seksen Dört (1984) adlı romanı hala önemini koruyan ve milyonların okuduğu kült bir romandır. 1984 romanı bir distopyadır ve bu distopyada yarattığı "Big Brother" (Büyük Birader) karakteri onun tanınmasında ve güncel olarak hala adının anılmasında büyük rol oynar. Bu kavram ve yine bu romanda geçen "Düşünce Polisi" kavramı günümüzde sıklıkla kullanılır. Bin Dokuz Yüz Seksen Dört Georg Orwell'ın bir distopyada geçen allegorik politik bir romanıdır. Romanda tek partinin yönettiği totaliter bir merkez tarafından insanlar korku, propaganda ve beyinyıkama yöntemleriyle manipüle edilmektedir. Roman sosyalizm karşıtı olarak suçlansa da Orwell bunu kabul etmemiştir.

Georg Orwell'ın bir diğer ünlü ve büyük eseri ise Hayvan Çiftliği'dir. Hayvan Çiftliği romanı da "Stalinizm" karşıtı bir eserdir. Georg Orwell Hayvan Çiftliği kitabında SSCB'nin kuruluşundan sonra yaşananları kara mizahı alet ederek anlatmış ve eleştirmiştir.

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