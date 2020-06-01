George Floyd protestoları: 'Trump, Beyaz Saray önündeki protestolar sırasında yeraltı sığınağına...
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George Floyd protestoları: 'Trump, Beyaz Saray önündeki protestolar sırasında yeraltı sığınağına...

New York Times gazetesi Başkan Donald Trump'ın Cuma gecesi Beyaz Saray önündeki protestolar sırasında yeraltı sığınağa saklandığını yazdı.

George Floyd protestoları: 'Trump, Beyaz Saray önündeki protestolar sırasında yeraltı sığınağına...
01.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:20

New York Times gazetesi ABD Başkanı Donald Trump'ın Cuma gecesi Beyaz Saray önündeki protestolar sırasında yeraltı sığınağa saklandığını yazdı.

Minneapolis'te George Floyd adlı bir siyahın geçen Pazartesi günü gözaltına alınırken, polis tarafından öldürülmesi ülke çapında protestolara neden olmuştu.

Washington DC dahil birçok kentte göstericiler güvenlik güçleriyle çatışmış, ev ve arabaları ateşe vermişti.

Gazete, Cuma akşamı Beyaz Saray çevresinde protestoların patlak vermesi üzerine "gizli servis ajanlarının Trump ve ailesini geçmişte terör saldırılarında kullanılan yeraltı sığınağına götürdüğünü" belirtti.

2001'deki 11 Eylül saldırılarında dönemin Başkan Yardımcısı Dick Cheney de bu sığınağa saklanmıştı. Sığınağın bir yolcu uçağının Beyaz Saray'a çakılmasına dayanabilecek kadar sağlam olduğu belirtiliyor.

New York Times'ın adını vermediği bazı Beyaz Saray yetkilileri, "Trump ve ailesinin Cuma gecesi yaşadıkları deneyim nedeniyle kaygı duyduklarını" aktardı.

Bir şarküteride ödeme yaparken verdiği 20 doların sahte çıkması üzerine olay yerine gelen polis memurları, 46 yaşındaki Floyd'u gözaltına almak için yere yatırmıştı. Bir görgü tanığının Facebook'tan canlı yayımladığı olay sırasında bir polis memuru dizini dakikalarca Floyd'un boynuna bastırmıştı.

Görüntülerde Derek Michael Chauvin adlı beyaz polis memurunun, Floyd'un "Nefes alamıyorum" demesine rağmen dizini bastırmaya devam ettiği görülüyor.

Floyd bir süre sonra bilincini kaybetmiş ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Videoların sosyal medyada paylaşılmasından sonra olay büyük infiale neden olmuştu.

Trump: Beyaz Saray'a girselerdi onları vahşi köpekler karşılayacaktı

Trump birçok kente yayılan protestolar sırasındaki tutumu nedeniyle eleştirilmişti.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi "Trump'ın günlerdir devam eden protestolara karşın halka seslenmediğini ve Twitter üzerinden kışkırtıcı mesajlar göndermeye devam ettiğini" yazdı.

Trump protestoculara "Eşkiya" demişti

Daha önce yağmalama olayların başlaması halinde protestoculara ateş açılabileceğini ima eden Trump, Cuma gecesi "İçeriden tüm olanları izledim. Kendimi daha fazla hissedemezdim. Göstericiler Beyaz Saray'a girselerdi şimdiye kadar gördüğüm en vahşi köpekler ve en netameli silahlarla karşılanacaklardı" demişti.

Trump ayrıca Washington DC Belediye Başkanı'nı Beyaz Saray'ı korumak için polis memuru tahsis etmemekle suçlamıştı.

MSNBC'nin haberine göre Trump, olayın ardından Floyd'un ailesiyle konuştu. Ancak Floyd'un kardeşi Philonise Floyd'a göre görüşme çok kısa sürdü. "Floyd, bana konuşma fırsatı vermedi" dedi.

BBC

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