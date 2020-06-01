George Floyd eylemlerinde polis ve eylemciler karşılıklı diz çöktü
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George Floyd eylemlerinde polis ve eylemciler karşılıklı diz çöktü

George Floyd eylemlerinde polis ve eylemciler karşılıklı diz çöktüABD, (DHA)- ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrasında kaos devam ederken, polis ve eylemciler arasında ilginç bir olay meydana geldi.

01.06.2020 17:56 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:00

George Floyd eylemlerinde polis ve eylemciler karşılıklı diz çöktü

ABD, (DHA)- ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrasında kaos devam ederken, polis ve eylemciler arasında ilginç bir olay meydana geldi.Eylemciler ve Oklahoma City polisi dayanışma içerisinde karşılıklı olarak diz çökerek birbirlerine destek bellirtti.

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrasında kaos devam ederken, polis ve eylemciler arasında ilginç bir olay meydana geldi. Polislerin aşırı güç ve şiddet uygulamasıyla yaşamını yitiren George Floyd için adalet isteyen eylemciler ve Oklahoma City polisi dayanışma içerisinde karşılıklı olarak diz çöktü. Ardından, siyahi bir eylemci ile polis arasında geçen diyalog sarılma ile son buldu. Görüntüler, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

George Floyd eylemlerinde polis ve eylemciler karşılıklı diz çöktü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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