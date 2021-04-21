George Floyd davasında karar açıklandı! Eski polis tüm suçlamalardan hüküm giydi
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George Floyd davasında karar açıklandı! Eski polis tüm suçlamalardan hüküm giydi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Dünya

ABD'de siyahi George Floyd'un öldürülmesiyle ilgili davada eski polis Derek Chauvin, hakkındaki 3 suçlamanın tamamından suçlu bulundu. ABD'de polislerin çok nadiren ceza aldığı bu tarz olaylarda Chauvin'in geriye kalan hayatını cezaevinde geçireceği tahin ediliyor.

Siyah Amerikalı George Floyd'un ölümüne dair eski polis memuru Derek Chauvin'in yargılandığı davada 12 kişilik jüri, yaklaşık 10 saat süren müzakereden sonra yerel saatle 16.10'da kararını açıkladı.

3 SUÇTAN HÜKÜM GİYDİ

Yargıç Peter Cahill tarafından okunan jürinin kararında Chauvin, kendisine yöneltilen 2 ve 3. dereceden cinayet ile 2. dereceden adam öldürme suçlamalarının tümünden suçlu bulundu. Kararın okunmasının ardından Chauvin'in hakkında kefalet kaldırıldı ve tutuklanarak cezaevine konuldu.

HAYATI CEZAEVİNDE GEÇECEK

İkinci dereceden cinayetle suçlanan Chauvin, yalnızca bu suçtan 40 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmış oldu. Üçüncü derece cinayet ve ikinci derece adam öldürme, sırasıyla en fazla 25 yıl ve 10 yıl hapis cezasına tabi.

George Floyd davasında karar açıklandı! Eski polis tüm suçlamalardan hüküm giydi

45 TANIK DİNLENDİ

29 Mart'tan beri devam eden davada toplam 45 tanık dinlenmiş, savcılık ve savunma makamlarını önceki gün kapanış konuşmalarını yapmıştı.

KARAR COŞKUYLA KARŞILANDI

Karar, Floyd'un öldürüdüğü Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde bulunan George Floyd Meydanı'nda toplanan kalabalık tarafından coşkuya karşılandı.

GEORGE FLOYD'UN ÖLÜMÜ

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtilmiş, olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve şiddetli protestolara neden olmuştu.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında 2 ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla dava açılarak tutuklanmıştı.

Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

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Abdullah Karlidag
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