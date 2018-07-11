George Clooney'nin Geçirdiği Trafik Kazasının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

George Clooney'nin Geçirdiği Trafik Kazasının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu George Clooney'nin geçtiğimiz gün Sardinya Adası'nda geçirdiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ünlü ABD'li oyuncu George Clooney, dün trafik kazası geçirmişti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri bugün yayınlandı.

DURUMU İYİ

Tatil için gittiği Sardinya Adası'nda motosikletiyle dolaşan George Clooney, hareket halindeki bir araca çarptı. John Paul Hastanesine kaldırılan ünlü oyuncunun dizinde ve kolunda çürükler oluştuğu ancak durumunun ciddi olmadığı bildirildi. Eşi Amal Clooney hastaneye geldikten sonra yıldız oyuncu ambulansla taburcu edildi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.