Gentest Kurucusu Dr. Serkan Savaş: Koronayı şiddetli geçirmenin genlerle ilişkisi bulunmuyor
Haberler.com Youtube kanalına konuk olan Gentest Kurucusu Dr. Serkan Savaş, genlerin insan üzerindeki etkisine ve hastalıklara önceden tanı koymanın öneminden bahsetti. Koronavirüsü genetik sebeplerden ötürü ağır geçirme oranının binde bir olduğunu kaydeden Savaş, kişinin virüsü ağır geçirmesinin sebebinin bağışıklık, stres ve hormanlar gibi etmenler olduğunu belirtti.
Genlerin hastalıklara yatkınlığının herkeste farklı olduğunu söyleyen Gentest Kurucusu Serkan Savaş, genetik yatkınlığı yüksek olan kişilerin çeşitli hastalıklara daha hızlı yakalandığını ifade etti.
GENLER KORONAVİRÜSÜ NADİREN ETKİLİYOR
Genetik sebeplerden ötürü koronavirüsü ağır geçirenlerin 1000'de 1 oranına sahip olduğunu söyleyen Savaş, kişinin hastalığı ağır geçirmesinin sebebinin bağışıklık, spor, stres ve hormonal durum gibi pek çok etmen olduğunu dile getirdi.