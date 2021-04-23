Gentest Kurucusu Dr. Serkan Savaş: Koronayı şiddetli geçirmenin genlerle ilişkisi bulunmuyor

Haberler.com Youtube kanalına konuk olan Gentest Kurucusu Dr. Serkan Savaş, genlerin insan üzerindeki etkisine ve hastalıklara önceden tanı koymanın öneminden bahsetti. Koronavirüsü genetik sebeplerden ötürü ağır geçirme oranının binde bir olduğunu kaydeden Savaş, kişinin virüsü ağır geçirmesinin sebebinin bağışıklık, stres ve hormanlar gibi etmenler olduğunu belirtti.