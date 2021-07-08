Genshin Impact sistem gereksinimleri 2021! Genshin Impact kaç GB?
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Genshin Impact sistem gereksinimleri 2021! Genshin Impact kaç GB?

Genshin Impact sistem gereksinimleri 2021! Genshin Impact kaç GB?
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

miHoYo tarafından geliştirilen ve yayınlanan yeni nesil aksiyon rol yapma oyunu Genshin Impact milyonlarca oyuncunun tercih ettiği yapımlar arasında yer alıyor. Durum böyle olunca, Genshin Impact sistem gereksinimleri en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, Genshin Impact sistem gereksinimleri nelerdir? Genshin Impact kaç GB? Detaylar haberimizde...

Genshin Impact , oyuncunun bir partideki dört değiştirilebilir karakterden birini kontrol etmesine izin veren bir açık dünya aksiyon rol yapma oyunudur. Karakterler arasında geçiş, dövüş sırasında hızlı bir şekilde yapılabilir ve oyuncunun birkaç farklı beceri ve saldırı kombinasyonu kullanmasına izin verir. Karakterlerin güçlerini, bir karakterin seviyesini artırmak, eserleri ve karakterin donattığı silahları geliştirmek gibi çeşitli şekillerde geliştirebilir. Keşfetmeye ek olarak, oyuncu ödüller için çeşitli zorluklar deneyebilir.

Oyunseverlerin en beğendiği ve keyif aldığı rol yapma oyunları arasında yer alanGenshin Impact'in sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Genshin Impact oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Genshin Impact PC sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Genshin Impact kaç GB? Sizler için derledik...

GENSHIN IMPACT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi : Windows 7/8.1/10 64 Bit
  • İşlemci : Intel Core i5 veya daha üstü bir işlemci
  • Grafik Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1030 veya daha üstü bir ekran kartı
  • Bellek : 8 GB RAM
  • HDD : 30 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi : Windows 7/8.1/10 64 Bit
  • İşlemci : Intel Core i7 veya daha üstü bir işlemci
  • Grafik Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 veya daha üstü bir ekran kartı
  • Bellek : 16 GB RAM
  • HDD : 30 GB

GENSHIN IMPACT KAÇ GB?

Genshin Impact grafikleri ortalama donanımlı bir PC sistemine sahip olmayı gerektiriyor. Oyunun yüklenmesi için istenilen depolama alanı 30 GB yer kaplamaktadır.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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