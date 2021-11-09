Genelevi koronavirüs aşı merkezine dönüştürdüler, ilk giden de bir Türk oldu

Dünya genelinde birçok iş kolunu etkileyen koronavirüs salgınından genelevler de nasibini aldı. Yaklaşık 1 yıldan bu yana müşterilerinde ciddi azalma meydana gelen genelevler, salgının bir an önce bitmesini istiyor. Bu kapsamda Avusturya'da, ilginç bir kampanyaya imza atıldı. Viyana kentinde bir genelev, müşterilerine koronavirüs aşısı yapmaya başladı. Kampanyaya kapsamında aşı yaptıran ilk kişi bir Türk oldu.

DÜŞÜK AŞILAMA İŞLERİNİ ETKİLEDİ

Düşük aşılama oranları nedeniyle müşteri sayısındaki azalmanın ardından gelirini artırmaya çalışan genelev, aşı yaptıranlara 30 dakikalık ücretsiz sauna imkanı sunmaya karar verdi. Sauna hizmeti, normal şartlarda 40 euroya sunuluyor. Şimdiye kadar yaklaşık nüfusun yüzde 65'inin aşılandığı ülkede, aşılanmamış kişilerin eğlence mekanlarına girmesini yasaklayan yeni kurallar getirilmiş durumda.

"GELİRLERİMİZ ÇOK DÜŞTÜ"

Genelevden yapılan açıklamada, kampanyanın 1 Kasım'da başladığı belirtildi. "Pandemi nedeniyle müşterilerde yüzde 50 düşüş kaydettik. Bu girişimle müşteri sayısının tekrar artmasını umuyoruz." denildi. Söz konusu karar, Avusturyalı yetkililerin dün aşısız insanlar için yeni kurallar uygulamak için polis kontrollerini artıracaklarına dair duyurunun ardından geldi. Hükümet, aşısızları aşı yaptırmaya teşvik etmek için dört haftalık bir geçiş dönemi öngörüyor.

İLK GİDEN BİR TÜRK

Öte yandan aşı kampanyasının ardından geneleve ilk giden, 30 yaşındaki Erhan isimli kişi oldu. Karar için "harika" diyen Erhan, "Aksi halde dürüst olmak gerekirse aşı olmazdım" diye konuştu.

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