Yunus Polisler, Sınava Geç Kalan Öğrenciyi Kurtardı
Ankara'nın Mamak ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na geç kalan bir öğrencinin imdadına Yunus Polis ekipleri yetişti. Ekipler, öğrenciyi motosikletle sınava yetiştirdi.
Ankara'da sınava geç kalan öğrencinin imdadına Yunus Polisler yetişti
ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testine geç kalan öğrencinin imdadına Yunus Polis ekipleri yetişti.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi gerçekleştirildi. Ankara'nın Mamak ilçesinde sınava yetişmeye çalışan bir öğrencinin imdadına Yunus Polis Ekipleri yetişti. Öğrencinin sınava gireceği okulu öğrenen ekipler tüm güvenlik önlemlerini aldıktan sonra öğrenciyi motosiklete bindirerek sınava gireceği okula yetiştirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KEMAL DİRİ - Genel