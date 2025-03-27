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Yüksekova'da Kadir Gecesi Dualarla İdrak Edildi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kadir Gecesi, Merkez İhsaniye Camii'nde yapılan dualarla kutlandı. Vatandaşlar camiyi doldurarak teravih namazı kıldı ve toplu dualar gerçekleştirdi.

Yüksekova'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kadir Gecesi, Merkez İhsaniye Camii'nde dualarla idrak edildi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova'da da vatandaşlar Kadir Gecesi'ni idrak etti. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi Yüksekova'nın bütün camilerinde ihya edilirken, Merkez İhsaniye Camii dolup taştı. Yüksekova Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Merkez İhsaniye Camisi'nin imamları tarafından kıldırılan teravih namazı sonrası başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahi ve kasideler seslendirildi. Ellerin semaya açıldığı gecede, toplu dualarda edildi.

Yüksekova'da Kadir Gecesi Dualarla İdrak Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Genel
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