Yüksekova'da Bayram Namazı Coşkusu

Yüksekova'da bayram namazında vatandaşlar camileri doldurdu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar namazı için camileri doldurdu.

Tüm Türkiye'de olduğu Yüksekova ilçesinde heyecanla beklenen Kurban Bayramı'nda vatandaşlar namazda buluştu. Yüksekova Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Merkez İhsaniye Camisi'nin İmamları, günün anlam ve önemine değinerek hadiselerle cemaate vaaz verdi. Cami imamı vaazdan sonra cemaatle bayram namazı kılındı. Namazdan sonra birbirleriyle bayramlaşan cemaat ardından ilk ziyaretlerini yapmak için yakınlarının mezarlarına gitti.