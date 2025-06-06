Yüksekova'da Bayram Namazı Coşkusu

Yüksekova'da Bayram Namazı Coşkusu
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Yüksekova'da Bayram Namazı Coşkusu
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar camileri doldurarak bayram namazını kıldı. İmamlar, bayramın anlamına dair vaaz vererek cemaati bilgilendirdi.

Yüksekova'da bayram namazında vatandaşlar camileri doldurdu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar namazı için camileri doldurdu.

Tüm Türkiye'de olduğu Yüksekova ilçesinde heyecanla beklenen Kurban Bayramı'nda vatandaşlar namazda buluştu. Yüksekova Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Merkez İhsaniye Camisi'nin İmamları, günün anlam ve önemine değinerek hadiselerle cemaate vaaz verdi. Cami imamı vaazdan sonra cemaatle bayram namazı kılındı. Namazdan sonra birbirleriyle bayramlaşan cemaat ardından ilk ziyaretlerini yapmak için yakınlarının mezarlarına gitti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Genel
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